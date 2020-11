Savigliano: questa sera il primo Consiglio comunale in diretta streaming su Youtube

Anche il Comune di Savigliano passa alle dirette online.

Dopo la prima seduta in live streaming della Prima Commissione Bilancio di ieri sera, anche il Consiglio comunale sarà trasmetto alle ore 18 "live" dal canale Youtube "Comune di Savigliano" (clicca qui).

"Una bella novità che ci permette di fare il Consiglio in sicurezza. Sarà visibile ai cittadini che non hanno l'abitudine di venire a vederlo in Municipio, una novità che può attirare più pubblico ma anche un modo per venire incontro alle necessità di questo momento e non fermare la macchina amministrativa" spiega l'assessore Petra Senesi.

Il servizio è organizzato grazie al tool "Go to webinar" fornito da Technical Design di Cuneo. "Il Comune paga un costo "una tantum" di 160 euro (per la licenza) + 400 euro (di configurazione). Ogni seduta trasmessa in live su Youtube ha un costo poi di 200 euro ed è seguita da un tecnico della ditta che fornisce il servizio webinar" aggiunge l'assessore Michele Lovera.