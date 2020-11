Tutto pronto per la ripartenza di Re&Ti: il progetto di comunicazione intergenerazionale della Cooperativa Valdocco

Questa iniziativa chiama in causa le comunità locali: dai ragazzi agli adulti, nessuno è escluso. Re&Ti vuole, infatti, strutturare un’importante rete di connessioni, potenziando le relazioni formali e informali e costruendo un dialogo più efficace e competente tra le varie generazioni. Con la proposta di una nuova modalità comunicativa, la figura del portavoce si mette dalla parte dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dai 6 ai 17 anni, per affiancarli e supportarli nel far sentire la propria voce agli adulti, chiedendosi: quali sono i loro desideri, quali i loro bisogni all'interno della comunità in cui vivono? Sanno a chi rivolgersi per realizzarli? Sanno quali strumenti utilizzare per farsi sentire? A partire da ciò, ecco che il suo ruolo si fonde con quello di una figura che li aiuta ad assimilare nuove modalità comunicative efficaci. Ma d'altro canto, gli adulti, co-protagonisti della quotidianità locale, sanno dare loro il giusto ascolto? Talvolta si chiede il loro parere, ma poi l'adulto decide comunque in autonomia. L'educatore snodo - altro protagonista del progetto - sarà, così, la figura professionale che supporterà gli adulti nella capacità di ascoltare autenticamente i minori e a decidere CON loro come rispondere ai desideri e si bisogni che emergeranno.