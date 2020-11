Via libera dall'UE all'etichetta nutrizionale a colori, Coldiretti Cuneo lancia l'allarme: "Made in Italy sotto attacco"

In vista del Consiglio Agricoltura UE dei prossimi 15 e 16 dicembre, Coldiretti chiede al Governo di intervenire contro la pericolosa deriva in atto nell’Unione europea sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari. Un via libera all’etichetta nutrizionale a colori, infatti, boccerebbe ingiustamente quasi l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine (DOP/IGP) che la stessa Unione europea dovrebbe invece tutelare e valorizzare, soprattutto nel tempo del Covid.

Come più volte ribadito da Coldiretti, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, per difendere i consumatori, le nostre imprese e con esse l’economia, occorre portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza contrastando le indicazioni ingannevoli ed estendendo l’obbligo di indicare in etichetta il Paese d’origine di tutti gli alimenti per combattere la concorrenza sleale al Made in Italy.