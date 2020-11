Crisi Covid, Coldiretti Cuneo: bene gli aiuti per allevamenti bovini e suinicoli

È stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Decreto sul sostegno alla zootecnia che integra gli interventi previsti per il Fondo filiera. Lo rende noto Coldiretti che esprime soddisfazione per il via libera agli aiuti per gli allevamenti bovini e suinicoli, che risponde alle richieste avanzate di tutelare un settore strategico per l’agroalimentare Made in Cuneo.

Il Decreto prevede interventi a favore dei vitelloni, per i quali è previsto un contributo fino a 60 euro per ogni capo dai 12 ai 24 mesi macellato che abbia trascorso almeno 6 mesi nelle stalle italiane, ed un incremento del sostegno agli allevamenti di maiali, con l’aumento fino a 30 euro dell’aiuto già previsto per le scrofe, oggi fissato fino a 18 euro, raddoppiando così la dotazione.

“Si tratta di misure rilevanti, fortemente sollecitate da Coldiretti e da Filiera Italia in considerazione dei danni provocati dalla pandemia soprattutto alla produzione nazionale di carne, con la chiusura del canale della ristorazione che rappresenta uno sbocco di mercato importante per le nostre carni pregiate” dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

“È importante ora utilizzare subito questi fondi – aggiunge il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu – che, altrimenti, rischiano di andare persi”.

Nella Granda la filiera bovina – spiega Coldiretti Cuneo – conta più di 3.000 aziende e 330.000 capi allevati, con una netta prevalenza di capi di razza Piemontese (220.000 su un totale di 315.000), prima razza autoctona nazionale e fiore all’occhiello della produzione locale con un fatturato che arriva a 500 milioni di euro. La filiera suinicola cuneese conta 800 aziende e quasi 900.000 capi, destinati soprattutto ai circuiti tutelati delle principali DOP italiane per la preparazione della miglior salumeria nazionale.

