Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (giovedì 26 novembre) a San Rocco di Bernezzo.

Coinvolti un'automobile e un furgone, scontratisi sulla provinciale per Caraglio in direzione Cuneo. Secondo gli intervenuti lo scenario non pareva essere di particolare gravità, ma il sinistro ha creato pesanti disagi alla viabilità locale.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e l'emergenza sanitaria con l'elisoccorso.