Come fare branding aziendale con i portachiavi personalizzati

Durante gli ultimi dieci anni il mercato dei gadget ha conosciuto una straordinaria evoluzione. I prodotti che potevano essere personalizzati in passato non erano molti: fino agli anni Ottanta ci si limitava alle penne, alle borse e a poco altro. Tutto è cambiato con la diffusione di Internet e con l’avvento della stampa digitale, i cui effetti benefici sono stati amplificati dal mercato globale. Tutti questi fattori, combinati tra loro, hanno fatto sì che si ampliasse in misura significativa il bacino di utenti con la possibilità di customizzare prodotti di qualunque genere.

Quali sono i migliori prodotti da personalizzare

Un evergreen da questo punto di vista può essere individuato nelle agende, mentre i più tecnologici non possono non apprezzare le penne USB. Certo, è probabile che per le agende non ci sia un grande futuro, viste le funzionalità garantite dagli smartphone, mentre ci sono molti altri oggetti che, pur nella loro semplicità, continuano e continueranno a risultare utili: è il caso, per esempio, del portachiavi, un accessorio che siamo abituati a utilizzare nella vita di tutti i giorni, spesso senza che ce ne rendiamo neppure conto.

I portachiavi promozionali di Gadget365

I portachiavi personalizzabili sono una delle tante proposte a disposizione sul sito di Gadget365, azienda che in più di dieci anni di attività ha offerto la propria competenza a oltre 15mila clienti, che così hanno potuto dare vita a campagne di comunicazioni efficaci basate sugli oggetti. Gadget365, che ha sede a Gorla Minore (in provincia di Varese), è una realtà specializzata nei gadget promozionali, ma anche nei regali di affari personalizzati: si rivolge ai privati, così come alle associazioni e alle imprese, per mettere a disposizione soluzioni innovative ai prezzi più convenienti. I partner e i fornitori vengono selezionati con la massima cura e con estrema attenzione, in modo da assicurare i gadget migliori al prezzo più basso. Tutti, ovviamente, in linea con quanto previsto dalle leggi italiane e conformi alle norme europee.

Perché proprio Gadget365?

Gadget365 si caratterizza per la disponibilità di un servizio clienti sempre attento e pronto a risolvere tutti i dubbi, ma anche in grado di indirizzare le scelte di acquisto in virtù di un catalogo di gadget davvero completo. Tutti gli accessori possono essere personalizzati, mentre le tecniche di stampa utilizzate per la riproduzione dei loghi sono variabili e vengono scelte in considerazione di diversi fattori, tra cui il numero di colori che devono essere ricreati e il materiale su cui si deve lavorare. Vale la pena di sottolineare, inoltre, che Gadget365 fa parte di Assoprom, un organismo i cui membri comprendono i più qualificati produttori e distributori del settore degli articoli promozionali.

I portachiavi: quando e come sceglierli

I portachiavi non devono essere considerati solo come articoli aziendali, nel senso che sono ideali anche come regali da fare alle persone a cui si vuol bene a ai familiari. I più distratti, cioè quelli che hanno la tendenza a perdere le chiavi nei luoghi più impensabili, non troveranno certo inutile un dono come un portachiavi. Questo accessorio ha il pregio di poter essere personalizzato con facilità e in maniera vantaggiosa: insomma, è il prodotto giusto per fare colpo, che si tratti di regalarlo a un amico o a un gruppo di clienti.

Le esigenze delle aziende

Le aziende che sono alla ricerca di un gadget promozionale possono trovare nel portachiavi il prodotto più adatto alle loro necessità. Le varianti sono molteplici, con modelli dotati del gettone per la spesa e altri, più eleganti, realizzati in pelle e in acciaio. Non mancano le soluzioni a buon mercato, grazie a cui è possibile promuovere e far conoscere il proprio marchio in maniera efficace. Il portachiavi è un marchio che nel corso della giornata è spesso sotto gli occhi e viene tenuto in mano di frequente: perché non approfittare di queste caratteristiche? Se si è disposti a spendere un po’ di più, invece, vale la pena di prendere in considerazione i portachiavi che possono essere geolocalizzati dopo un furto o nel caso in cui vengano smarriti: al prezzo di una colazione al bar si ha l’occasione di regalare un oggetto che vanta un appeal straordinario dal punto di vista tecnologico.

Tutti i punti di forza del portachiavi

Per quanto possa apparire un gadget statico, il portachiavi in realtà è un oggetto che con il passare del tempo si è reso protagonista di una notevole accelerazione dal punto di vista tecnologico. La ragione va individuata in un aspetto che abbiamo già menzionato, vale a dire quello della geolocalizzazione. In virtù di questa funzione, le chiavi vengono associate a un'app che deve essere scaricata sul telefono. In questo modo il mazzo può essere localizzato, attraverso lo smartphone, ogni volta che ci si è dimenticati dove lo si è lasciato in giro.