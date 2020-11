Le 10 migliori ragioni per cui vale la pena fare una vacanza a Ischia

Ischia, la meravigliosa isola situata nel Golfo di Napoli, è una delle attrazioni più affascinanti del nostro bel Paese, un vero e proprio paradiso terrestre dove trascorrere una vacanza indimenticabile con il partner, gli amici o tutta la famiglia.

Con il suo panorama mozzafiato che volge direttamente sul Vesuvio, Ischia offre un vasto carnet di opportunità per delle ferie e prova di relax, con tante possibilità di divertimento a seconda dei propri gusti: sorgenti termali, resti romani da visitare, musei dedicati alla pesca, spiagge bianchissime in cui prendere la tintarella, un soggiorno in un hotel ischia è garanzia di un'estate da ricordare per tutta la vita.

Ecco 10 motivi per fare una vacanza ad Ischia, per visitarla la prima volta e per ritornarci: in fondo, Napoli e tutta la Campania non si scordano mai.

1) Scenari mozzafiato

La prima delle ragioni per prenotare una camera in uno dei più esclusivi Hotel Ischia è la possibilità di godersi dei panorami meravigliosi a vista terrazza o direttamente sul Golfo di Napoli.

L'isola, circondata tra terra e mare, offre scenari unici per una cena a lume di candela e un aperitivo con tutta la comitiva.

2) Tramonti da 1000 e una notte

Ischia è celebre per i suoi tramonti, specialmente quelli di Forio e quelli che fanno da landscape alla chiesa del Soccorso: un panorama da cartolina in cui i giochi cromatici e le luci del mare e del cielo si fondono in una tavolozza indescrivibile.

Un vero spettacolo della natura che non si dimentica molto facilmente.

3) Tradizioni, usi e costumi ancora vivi e pulsanti

Ischia è un'isola in cui le antiche tradizioni sono ancora molto sentite e si vivono tutto l'anno: sono celebri le liturgie in tempo pasquale, come la famosa Corsa dell'Angelo a Forio, oppure la Via Crucis che gli abitanti Ischiani festeggiano con una calorosa partecipazione.

Oltre alla funzione liturgica, l'isola campana si popola di mercatini, sagre, canti e danze, senza dimenticare degustazioni di ottimo cibo locale.

4) L'occasione per praticare della sana attività fisica

Prenotare un Hotel Ischia significa approfittare delle piste ciclistiche per sport agonistico o amatoriale, fare della vela, correre in mezzo alla natura, praticare sci nautico, surf, immersioni, triathon e running.

5) Riscoprire le cose fatte con calma

In un'isola come Ischia, un paradiso terrestre, è ancora possibile mettere da parte la fretta e la frenesia a cui siamo abituati nel quotidiano; è un eden in cui si può assaporare ancora il silenzio e non esistono i rumori di sottofondo della città, come clacson e vociare.

6) Le terme

Ischia è celebre per le sue sorgenti termali e per le acque ricchissime di minerali, una vera e propria spa del tutto naturale.

Prenotare una villeggiatura in uno degli esclusivi Hotel Ischia significa rimettersi in forma, durante tutto il periodo dell'anno, grazie alle strutture termali, saune, piscine, resort in cui vivere un'esperienza rigenerante.

7) Le spiagge dalla sabbia finissima

Ischia offre un panorama mozzafiato, lo sapevamo, ma cosa dire delle spiagge del lido di Ischia Porto, di Citara, Maronti e San Montano? Sono scenari mediterranei che non hanno nulla da invidiare alle Maldive, con un litorale bianchissimo e la spiaggia che guarda tra terra e mare.

Inoltre, l'Isola è ricchissima di fondali corallini e oasi in cui nuotare tra piante acquatiche e pesci dalle varietà più rare, come a La Mortella.

8) La cucina tipica campana

Ad Ischia si mangia campano, e ciò significa assaporare i gusti migliori della cucina mediterranea.

Una vacanza in un Hotel Ischia è garanzia di enogastronomia e cultura italiana: primi piatti di pesce allo scoglio, dolci tipici campani, per non dimenticare la pizza, la vera regina di tutta Italia, tra tutte le varianti più saporite, compresa quella ai frutti di mare.

9) L'occasione giusta per fare windsurf

Nell'isola di Ischia esiste un microclima particolare e soffia un vento ideale per praticare vela e windsurf: è l'occasione giusta per praticare sport e trascorrere delle splendide giornate con gli amici.

10) Non solo mare ma anche tanta storia

L'isola di Ischia non è soltanto mare cristallino e spiagge da sogno; è anche un antro storico ricco di borghi, chiese pittoresche, manieri e vie tutte da scoprire.

Da non perdere la Chiesa del Soccorso, il Castello Aragonese, Sant'Angelo con la celebre sagra pasquale e Ischia Porto.

Scoprendo l'entroterra si vive quella sensazione di essere sospesi nel tempo, tornando nel medio evo e nel Rinascimento, culla dell'Umanesimo e di tutte le culture e tradizioni spiccatamente locali.