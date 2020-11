Conoscenza del territorio e innovazione tecnologica: i valori fondamentali che il Bianchi-Virginio di Cuneo insegna ai suoi futuri geometri

La parola “geometra” è il risultato dell’unione di due termini greci: “ geo ”, che significa “terra”, e “ metron ”, che indica invece la “misura”. Il valore più autentico della professione del geometra è custodito dunque nelle profondità della sua origine etimologica: geometra è chi possiede una conoscenza accurata del territorio, una figura fondamentale per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, un riferimento per la collettività sociale.

A ricordare l’importanza di tutte queste funzioni e a spiegare il percorso di studio necessario per poterle svolgere saranno gli stessi docenti e studenti che, in occasione dell’orientamento, si rivolgeranno agli alunni uscenti dalle scuole medie per chiarire loro l’organizzazione e funzionamento della sezione geometri CAT.

Quella che identifica questo ramo di studio è una sigla polivalente che, se formalmente costituisce l’abbreviazione di “costruzione, ambiente, territorio”, può in realtà essere sinonimo di molti altri significati, tutti parimenti validi ad identificarne l’essenza, quali cultura, ambizione, tecnica.