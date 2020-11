Ferprost Fast, l'integratore alleato della prostata

Con l’avanzare dell’età, gran parte degli uomini deve fare i conti con alcuni fastidi riguardanti la prostata, la ghiandola che fa parte del sistema urinario e riproduttivo maschile. Sebbene molto piccola, la prostata ricopre un ruolo importante nell’organismo dell'uomo e non può essere ignorata né trascurata.

Tra le funzioni principali della prostata troviamo quella di produzione del liquido seminale, che contiene gli elementi necessari a trasportare gli spermatozoi. Inoltre, ha il ruolo di controllore del flusso di urina, grazie alle sue fibre muscolari che circondano l’uretra e sono sotto il controllo del sistema nervoso centrale.

I disturbi della prostata più comuni

Dopo i 40 anni, negli uomini si assiste a un progressivo ingrossamento di un’area della prostata, la cosiddetta zona di transizione, che aumentando di volume comprime l’uretra, provocando fastidi durante la minzione. Questo disturbo dell’apparato uro-genitale viene definito Ipertrofia Prostatica Benigna. Oltre all’IPB, tra i disturbi più comuni della ghiandola prostatica troviamo la prostatite.

Per prostatite si intende uno spettro di condizioni patologiche della prostata che vanno dall’infezione batterica a vere e proprie sindromi di dolore cronico, causate da diversi fattori, in cui la ghiandola della prostata è spesso infiammata.

Tra i campanelli d’allarme dei disturbi della prostata ci sono una serie di fastidi urinari quali:

Disuria

Bisogno costante e impellente di urinare

Bruciore durante la minzione

Pollachiuria

Come curare la prostata in maniera naturale

La salute della prostata passa anche dalla prevenzione. Infatti, esistono dei prodotti fitoterapici che possono essere assunti in modalità preventiva nel caso sopraggiungessero i primi lievi fastidi.

Ferprost Fast è un integratore alimentare a base di vitamine ed estratti di piante pensato dal team di Leonardo Medica per migliorare sensibilmente la funzionalità della prostata e alleviare i primi fastidi e disturbi che coinvolgono il ciclo minzionale.

Ferprost Fast contiene estratto di Serenoa, che previene diverse condizioni afferenti alla sfera urologico-sessuale, tra cui l’ingrossamento della prostata, e contribuisce alla corretta funzionalità della ghiandola stimolando il flusso urinario. Per potenziare l’efficacia della Serenoa, Leonardo Medica ha aggiunto l’azione antinfiammatoria di Salicina e Boswellia, che aiutano a contrastare gli stati di tensione localizzati.

Una dieta bilanciata, una sana e regolare attività sportiva, insieme all’assunzione di integratori per la prostata come Ferprost Fast, sono in ogni caso utili ad affrontare i primi disturbi e contribuire a prevenire i problemi alla prostata.