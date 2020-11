Tir rimane bloccato lungo i tornanti della “Colletta” di Barge: sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

Un Tir è rimasto incastrato lungo i tornanti della strada provinciale 27, la “Colletta” che unisce Barge e Paesana.

Il mezzo pesante procedeva in fase di discesa, direzione Barge, quando in una curva è rimasto incastrato. Sul posto sono presenti attualmente i Vigili del fuoco di Barge e Saluzzo ed i Carabinieri. Da quanto si apprende, si sta attendendo l’arrivo di un’autogrù per la rimozione dell’autoarticolato.

La circolazione al momento risulta bloccata: la strada è stata chiusa onde permettere in piena sicurezza le operazioni di soccorso stradale.

Proprio la “Colletta” di Barge, per questo motivo, da anni (dal 2009) è interdetta a “tutti i veicoli che trainano un rimorchio”, sia per trasporto merci che per trasporto di persone. Lo stabilisce un’apposita ordinanza della Provincia di Cuneo, che ha la competenza diretta sull’arteria stradale.

Ma capita sovente di trovare, lungo i tornanti, autoarticolati. Spesso a trarre in inganno è l’itinerario del navigatore satellitare. Ma, come in questo caso, va detto che da Paesana verso Barge ci sono ben due segnali enormi di preavviso.