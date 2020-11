Alba, le mascherine del Comune per i bambini e i volontari del Piedibus

Mascherine personalizzate con il logo del Comune di Alba e la scritta "Piedibus" donate dall’Amministrazione comunale a chi, ogni mattina, sceglie di andare a scuola usando il “mezzo pubblico” più ecologico della città.



Ieri, mercoledì 25 novembre, il primo cittadino di Alba Carlo Bo e l’assessore all’Istruzione Elisa Boschiazzo hanno incontrato alcuni volontari del Piedibus per consegnare loro il dono da distribuire agli oltre 250 bambini delle linee cittadine e ai circa 60 adulti che si alternano per accompagnarli a scuola.



“Anche il nostro Piedibus si è dovuto adattare alle norme della pandemia, ma nonostante tutte le difficoltà ha continuato a prestare il suo prezioso servizio – dicono il sindaco Carlo Bo e l’assessore Elisa Boschiazzo -. Dopo i kit di igienizzanti regalati qualche settimana fa dall’azienda Erboristeria Magentina di Poirino, come Comune abbiamo voluto dare il nostro contributo alla sicurezza delle linee cittadine. Un modo anche per ringraziare i tanti volontari che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno in questo momento delicato e che hanno permesso il proseguimento di questo utile servizio per i nostri studenti”.



Il Comune ricorda che le linee Piedibus attualmente attive in città sono 8 e sono dirette alle elementari “Umberto Sacco”, “Gianni Rodari” e “Michele Coppino”. Da settembre è in corso la sperimentazione di una nuova linea verso la scuola media “Macrino”.