Bra, l’IPS Mucci si rifà il look dal punto di vista digitale

Si può visitare l’Istituto con il virtual-tour, perciò a tutti sembrerà davvero di entrare fisicamente nello storico e luminoso edificio. Ecco che, per la prima volta, prima di accogliere realmente e fisicamente studenti e genitori, è possibile conoscere la Scuola ammirando gli affreschi della ex Chiesa che ospita la Sala Bar Ristorante, gli uffici di segreteria, la presidenza, i lunghi corridoi che mettono in bella esposizione gli elaborati grafici, le aule, l’attrezzatissima cucina, i laboratori del grafico, la camera oscura di fotografia, la palestra, la biblioteca, l’ala di ricevimento, i laboratori attrezzati di computer, l’ampio cortile, il verde giardino antistante e sede di boccate d’aria alla fine delle lezioni e tanti altri ambienti ospitali e fucina di talenti in erba.