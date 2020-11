San Damiano Macra, alla primaria arriva il "Barattolo degli Abbracci": un nuovo modo per "avvicinare" i più piccoli ai più anziani

Qualche giorno fa, da un volontario della Casa di Riposo Don Grassino di San Damiano Macra ci è giunta una richiesta di aiuto: molti anziani sono stati colpiti dal covid e stanno male; gli altri sono costretti a rimanere isolati, devono stare nelle loro camere e non posso vedere i propri parenti; gli operatori sono rimasti in pochi a dover gestire questa difficile situazione e cominciano a perdersi d’animo…Aiutateci!

Venerdì 13 novembre, accompagnati dalle insegnanti si sono recati davanti alla casa di riposo per consegnare questi doni. Come dei piccoli supereroi, armati delle loro vocine, dei sorrisi e della loro spontaneità, si sono avvicinati all’edificio. Ed è avvenuta una magia: alle finestre si sono affacciati i nonni, leggevi nei loro occhi la sorpresa, l’incredulità, la gioia. Si sbracciavano in saluti, qualcuno ha aperto la finestra, ma era talmente tanta l’emozione che quasi non riuscivano a parlare.