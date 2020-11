Al via il bando di concorso "Sentieri dei Frescanti - Interpretazioni d'arte in chiave contemporanea"

Gli affreschi dei comuni del Roero che rientrano nel progetto Sentieri dei Frescanti saranno fonte di ispirazione del Bando di Concorso “Sentieri dei Frescanti - Interpretazione d'arte in chiave contemporanea" rivolto agli studenti dei licei Artistici e degli istituti d’Arte del Piemonte.

Le opere in concorso dovranno essere esclusivamente ispirate ai preziosi affreschi custoditi all'interno delle Confraternite, Castelli e chiese campestri che rientrano nel progetto "Sentieri dei Frescanti" che vede coinvolti i comuni roerini di Castagnito, Castellinaldo d’Alba, Ceresole d’Alba, Santa Vittoria d’Alba, Magliano Alfieri (capofila), Monticello d’Alba, Guarene, Santo Stefano Roero, Vezza d’Alba. I lavori, corredati di firma autografa degli esecutori, dovranno riportare sul retro: il nome e il cognome dell’autore, la classe e l’Istituto di appartenenza, i riferimenti di contatto.

Due i premi in denaro saranno assegnati:

- "Per la sensibilità e la fantasia nel rielaborare un tema legato all’arte sacra" (Premio di 400 euro)

- "Per la migliore resa visiva e tecnica" (200 euro)

Appena conclusa l’emergenza Covid, si terrà un incontro per presentare gli elaborati artistici, con una breve esposizione da parte degli studenti vincitori. Le opere restano in disponibilità piena dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero e verranno restituite su specifica richiesta all’autore che dovrà ritirarle direttamente in sede.