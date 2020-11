Nocciole cuneesi prezzo in caduta libera, Coldiretti: "Scenario assurdo in cui restano stabili solo le quotazioni delle nocciole turche​"

​Non c’è pace per le nocciole cuneesi: scendono ancora i prezzi riconosciuti ai produttori rispetto a due settimane fa, sia per la Nocciola Piemonte IGP sia per la Tonda Gentile Trilobata.

“Uno scenario assurdo – commenta Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – considerando che i prezzi delle nocciole turche sono pressoché stabili. Grazie al lavoro svolto in Turchia dal giornalista Stefano Rogliatti per il documentario ‘Né Tonda né Gentile’ sappiamo che le nocciole turche, che fanno concorrenza sleale a quelle piemontesi, vengono prodotte in condizioni di sfruttamento e con metodi estremamente diversi e rischiosi per la salubrità del prodotto; ne sono un esempio le modalità di raccolta in climi particolarmente umidi e, ancora di più, i sistemi di essiccazione molto rudimentali praticati addirittura lungo le principali vie di comunicazione”.