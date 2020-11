A Bra positivi in calo, ma sono ancora 484. Ventotto i ricoverati a Verduno

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornato a ieri, 26 novembre, sono scesi a quota 484 – contro i 556 di una settimana fa e i 521 del martedì precedente – i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus.



“Di questi – spiega il sindaco Gianni Fogliato –, 28 sono ricoverati all’ospedale 'Michele e Pietro Ferrero' di Verduno (erano 30, una settimana fa, ndr), mentre una decina, seppur ancora inseriti nel portale, sono già considerati dall’Asl come a 'percorso concluso' (circolare 12/10 del Ministero della Salute)".



"Da un’elaborazione dei dati a livello territoriale – prosegue il sindaco –, in continua evoluzione, oggi i positivi sono il 12,5% in meno di otto giorni fa. Rispetto all’andamento del contagio per fasce d’età, gli under 30 domiciliati a Bra e positivi al Covid-19 sono il 17,3% del totale, i soggetti tra i 30 e 60 anni rappresentano il 43,7%, mentre gli over 60 sono il 39% del totale" .



"Il quadro generale – dice ancora il primo cittadino – resta serio ma, per la prima volta da settimane, il numero dei positivi è in discesa rispetto al precedente aggiornamento. Segno che le misure restrittive iniziano a generare i primi effetti sull’andamento della curva: ringrazio i cittadini braidesi per l’impegno e il senso di responsabilità con cui stanno affrontando questa emergenza e sollecito tutti a non allentare la scrupolosa applicazione delle regole, perché purtroppo il virus è ancora prepotentemente tra noi".

"E’ necessario stabilizzare i risultati fin qui ottenuti, per non dover ricorrere a ulteriori sacrifici – conclude Fogliato –. Intanto, in attesa di aggiornamenti sui provvedimenti relativi alla nostra Regione, ribadisco l’invito, anche in questo 'black friday', ad effettuare acquisti a chilometro zero, per sostenere il commercio e l’artigianato locale, attraverso il delivery, l’on line e il take away dove diversamente non permesso. Con Ascom e Confartigianato abbiamo promosso un progetto di valorizzazione del tessuto economico braidese, con nuovi innovativi strumenti per un’esperienza di acquisto a 360 gradi, anche a distanza: non perdiamo l’occasione per rinnovare, attraverso i nostri negozianti, il senso di appartenenza alla comunità”.