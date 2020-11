Bra: il Comune mette all’asta alcuni veicoli

Dopo il successo ottenuto con le precedenti gare, il Comune di Bra torna a bandire un’asta pubblica per la vendita di alcuni veicoli da tempo non più utilizzati dagli uffici comunali. Si tratta di tre Fiat Panda, tutte alimentate a benzina e non funzionanti, che saranno vendute a prezzi che partono dai 250 euro ciascuna secondo il criterio del prezzo più alto.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 11 dicembre 2020 in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comunebra@postecert.it o consegnata direttamente a mano previo appuntamento da concordare chiamando lo 0172-438326.

Tutti i dettagli relativi ai mezzi e alle modalità di svolgimento dell’asta, oltre ai moduli da compilare per prendervi parte, sono pubblicati sul sito internet del Comune, nella pagina “Bandi e avvisi”. Le persone interessate potranno visionare i mezzi in vendita, che verranno venduti secondo la formula del “visto e piaciuto”.

Maggiori informazioni chiamando l’Ufficio Economato allo 0172-438228 oppure scrivendo all’indirizzo economato@comune.bra.cn.it.