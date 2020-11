Centallo ha un nuovo campo in erba sintetica: conclusi i lavori in tempi record

Sono stati ultimati ieri sera, giovedì 26 novembre, i lavori per la realizzazione del campo in erba sintetica di piazza don Gerbaudo. Struttura completata a tempi di record, i primi scavi sono iniziati il 1’ di ottobre e gli ultimi lavori sono finiti il 26 novembre.



Il campo avrà anche una connotazione “green” dal momento in cui la pavimentazione è realizzata da intaso naturale, proveniente da sughero e noci di cocco, e l’illuminazione a LED che garantisce un notevole risparmio energetico.



“È nato come campo sportivo ma sarà anche centro di attrazione per le scuole, avrà una marcata natura polivalente - commenta il sindaco Giuseppe Chiavassa - affianco alla struttura verrà inaugurata un’aula didattica. Abbiamo iniziato a parlare di questo progetto a giugno, i lavori sono iniziati il 1’ di ottobre e il 26 novembre abbiamo finito. Questa velocità la dobbiamo alle persone che hanno lavorato alla realizzazione del campo: un grazie alla ditta vincitrice dell’appalto - la Italgreen di Bergamo - e agli uffici comunali che hanno fatto uno sforzo enorme. Era un’opera che tutta la città voleva e vederla realizzata mi fa molto piacere”



Nelle prossime settimane verranno collocate due tribune, lato piazza, che garantiranno 200 posti a sedere e verranno sistemate le ultime reti di delimitazione. L’ultimo intervento è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale con la variante di assestamento di fine novembre.