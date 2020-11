Cherasco, il Comune stanzia 49mila euro in buoni spesa a sostegno delle famiglie

Il Decreto Legge n.154 del 23 novembre 2020, cosiddetto Decreto “Ristori ter”, ha nuovamente stanziato dei fondi destinati a tutti i Comuni italiani per il sostegno delle famiglie più colpite dagli effetti che l’epidemia Covid-19.



Il Comune di Cherasco riceverà circa 49mila euro, che verranno destinati, come già avvenuto in primavera, per interventi a sostegno delle famiglie maggiormente colpite dall’emergenza economica, in difficoltà ad acquistare prodotti alimentari e beni di prima necessità.



Come già sperimentato nei mesi di aprile e maggio si utilizzerà lo strumento del “buono spesa”; buono emesso direttamente dal Comune per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali, aderenti all’iniziativa, presenti sul territorio comunale.



Proseguirà anche la collaborazione tra il Comune e la Caritas Parrocchiale di S. Pietro la quale, durante tutto l’anno, assiste le famiglie cheraschesi in difficoltà fornendo generi di prima necessità e prodotti alimentari.



«Siamo soddisfatti – riferiscono il sindaco Carlo Davico e il presidente del Consiglio Comunale con delega alle Politiche sociali, Massimo Rosso - di questo contributo previsto dallo Stato per aiutare i nuclei familiari e le persone in difficoltà economica. Nella scorsa primavera abbiamo notato quante famiglie erano andate in crisi a seguito del lockdown. Questi aiuti, unitamente a quelli messi a disposizione direttamente dal Comune e dalla Caritas, sono stati in questi mesi molto apprezzati dai nostri cittadini. Quindi ben vengano contributi come questi anche per altre categorie fortemente colpite dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria».



I criteri di richiesta e distribuzione dei buoni spesa - che variano da un minimo di 200 a un massimo di 400 euro a seconda della composizione del nucleo familiare - saranno reperibili sul sito istituzionale www.comune.cherasco.cn.it a partire da giovedì 3 dicembre.