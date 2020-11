Il sito del comune di Villanova Mondovì si rifà il look per essere sempre più a contatto diretto con i cittadini,

La scelta di restyling rispetto alla versione precedente segue puntualmente le ultime linee guida di design della Pubblica Amministrazione, previste da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e rivolte a migliorie tecnologiche che ampliano e rinnovano i servizi offerti. L’evoluzione tecnica consente una visualizzazione 'mobile friendly’ per accedere alle varie aree con una maggiore intuitività e conseguente facilità di navigazione per il reperimento delle informazioni utili.

Tra le assolute novità, la possibilità di iscriversi gratuitamente al canale Telegram (VisITVillanovaMondovì): un’importante innovazione per tutti i cittadini che vogliono ricevere notizie e aggiornamenti. Grazie alla rivisitazione, il sito istituzionale villanovese entra a far parte della piattaforma internet per i siti della Pubblica Amministrazione Locale denominata 'Città In Comune’, già attiva in decine di Enti pubblici piemontesi.