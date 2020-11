Lavorare in Ferrero è meglio: Alba si riprende il podio di azienda più ambita dai giovani professionisti

L’azienda più desiderata dai giovani professionisti italiani provenienti da studi economici (davanti a Google, Intesa Sanpaolo, Luxottica ed Apple) e la seconda per quelli del cosiddetto "Stem" (Science, Technology, Engineering and Mathematics), settore che annovera chi lavora in ambito tecnico-scientifico, qui dietro soltanto al colosso di Mountain View e davanti a Ferrovie dello Stato, Ferrari ed Eni.

Sono i risultati, ancora una volta lusinghieri, che Ferrero porta a casa dalla "Universum Most Attractive Employers Italy" 2020, quinta edizione dello studio col quale la società svedese, leader globale nei progetti di ricerca e consulenza del campo dell’"employer branding", indaga su quali sono i datori di lavoro più attrattivi per i professionisti e gli studenti italiani.



La prima parte della ricerca, destinata a giovani laureati con 1-5 anni di esperienza lavorativa, ha coinvolto quest’anno più di 11.700 giovani professionisti provenienti da 35 settori e 88 gruppi occupazionali sparsi su tutto il territorio nazionale, che hanno voluto raccontare a Universum il loro punto di vista su carriera e datori di lavoro.



Secondo i risultati dello studio l’azienda di Alba conferma la sua immagine di approdo ideale per una quota rilevantissima dei giovani italiani più qualificati, insieme al primato assoluto raccolto già lo scorso anno tra le donne operanti in ambito scientifico, e aggiungendo la prima piazza attribuitele tra i professionisti formatisi nell’area ingegneristica, dove recuperando tre posizioni la multinazionale albese passa davanti a Ferrovie dello Stato, Ferrari ed Eni



I suoi meriti? Secondo Universum "i giovani professionisti ne riconoscono il successo di mercato e la scelgono come la più rispettosa dei propri dipendenti e tra le più attente alla work-life balance", al miglior equilibrio tra lavoro e vita privata, insomma.



Di rilievo, per l’industria della Nutella, anche i risultati raccolti nel secondo studio condotto da Universum, questa volta con riguardo agli studenti. Sondaggio che in questo caso ha coinvolto 36.707 iscritti di 48 università italiane, in un totale di 124 aree di studio.



Chi nel mondo del lavoro deve ancora entrare valuta quella langarola come la terza azienda più ambita nell’area economica, dietro ad Apple e Google, e davanti a Ferrari, Amazon, Intesa Sanpaolo, European Centrale Bank, Unicredit, Lamborghini e Armani.



Ferrero scende invece nella 7ª piazza tra gli "Stem" (qui dietro ai soliti Google ed Apple, seguiti da Ferrari, Microsoft, Lamborghini e Amazon), mentre risulta 13ª nella graduatoria stilata con le risposte di chi sta percorrendo un percorso umanistico (dietro a Mondadori, Rai, Mediaset, Google, Sky, Apple, Armani, Amazon, Valentino, Alitalia, Humanitas e Costa Crociere), come anche in quella di chi sta compiendo studi giuridici (dopo Apple, Mediaset, Google, Rai, Intesa, Banca Centrale Europea, Ferrari, Unicredit, Armani, Lamborrghini, Amazon e Valentino).

L’azienda langarola si piazza decisamente bene – 10ª – anche nell’ultimo ambito dello studio, quello riguardante gli studenti di medicina, in questo caso dietro a Humanitas, Bayer, Angelini, Menarini, Novartis, Pfizer, Apple, Google e L’Oreal.