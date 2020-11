Priero: acquedotto, ostello della gioventù, parco giochi e spese per la torre. I consiglieri chiedono chiarimenti al comune

I consiglieri del comune di Priero, Erica Prato, Pierluigi Domenico Barattero e Selene Menini, presentano alcune interrogazioni al sindaco e all’amministrazione con richiesta di inserirle all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, per chiedere chiarimenti in merito agli introiti derivanti dalla gestione dell’acquedotto comunale, alle spese per i lavori per la messa in sicurezza dell’area esterna della torre di Priero, alla gestione della struttura comunale dell’Ostello della gioventù e riguardo la manutenzione, pulizia e sicurezza del parco giochi comunale presso la Rotonda.

Riguardo alla gestione dell’acquedotto comunale, i consiglieri chiedono di avere informazioni dettagliate sui costi degli interventi apportati nel corso del 2019 e del 2020, oltre alle spese sostenute per interventi di urgenza lo scorso gennaio. Evidenziando inoltre un “pessimo stato di manutenzione degli impianti idrici comunali; per cui si chiede un programma di pulizia vasche di captazione, sorgenti, vasche di contenimento”.

I consiglieri interrogano inoltre il sindaco per “informazioni e chiarimenti sulle spese effettuate di importo totale di €. 11.583,00 per lavori “per la messa in sicurezza dell’area esterna della torre del castello di Priero” a fronte dei lavori già eseguiti di cui alla determina n. 25/2019 dell’importo di €. 5.490,00, LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PARCO DELLA TORRE MEDIOEVALE DI PRIERO ALLA DITTA M.K.M. SRL DI TORINO, provenienti da bilancio comunale (al capitolo PEG n. 140/6/3, 580/10/1 e 2880/2/1 del bilancio triennio 2019-2021, in conto competenza anno 2019) per un totale €. 17.073,00, che a parere degli scriventi sembra molto esoso considerato che parte degli stessi non provengono da contributi percepiti, si chiede a tal proposito elenco dettagliato dei lavori svolti o in alternativa descrizione dettagliata dei preventivi; Inoltre si chiede perché si è ritenuto congruo spendere tale cifra tutta in tale sito dimenticando e trascurando altri interventi più opportuni”.

Presentata poi un’interrogazione per conoscere quale sia il piano relativo alla promozione turistica dell’Ostello della gioventù e, in particolare quali siano le attività che il comune pensa di organizzare e quali siano i canali per la promozione della struttura, chiedendo di poter visionare “il prospetto sintetico con riepilogo delle entrate e delle spese suddivise per tipologia e la relazione sull’andamento dell’anno con indicazione di tutti i dati utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi richiamati nella Convenzione”.

Infine il gruppo di consiglieri interroga il sindaco per avere: “informazioni e chiarimenti in merito alla presenza di attrezzature ludiche a norma, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa. Si richiede inoltre di chiarire se vi è un piano strategico di manutenzione e sicurezza dell’area come previsto dalla norma UNI EN 1176-7 che documenti gli interventi fatti (da svolgere regolarmente)”.