Savigliano, Centro Incontro: manca il gruppo per la gestione dello spazio anziani

“Il Centro Incontro di piazza Nizza a Savigliano esiste ancora?” è la domanda che sei cittadini hanno posto al consigliere comunale Lillo De Lio (Savigliano 2.0), il quale ha poi posto la medesima domanda al sindaco in un’interrogazione durante il Consiglio comunale di ieri sera.

Lo spazio è effettivamente stato sospeso dal servizio ricreativo per anziani, in parte per via dell’emergenza sanitaria e in parte perché dopo le dimissioni dell’ultimo direttivo che lo gestiva, non si è più presentato nessuno

“Il centro non è chiuso - ha spiegato in risposta a Delio la viesindaca Alessandra Frossasco - ma da quando gli anziani che lo gestivano hanno presentato le dimissioni, non abbiano trovato un gruppo sostitutivo. Da un lato, un momento di difficoltà come quello attuale comprendiamo che le persone siano spaventate all’idea di dover gestire lo spazio, dall’altro, vorremmo anche cogliere l’occasione per riuscire a sfruttare al meglio i locali anche nelle fasce serale, magari mettendolo a disposizione delle associazioni. Ovviamente se ci fosse di nuovo un gruppo anziani disponibile a gestirlo sarà a loro disposizione come sempre negli orari pomeridiani e nel weekend”.

“I locali erano poco sfruttati - ha aggiunto l’assessore Petra Senesi - si utilizzava solo per il salone da ballo e per giocare a carte. Come Amministrazione vorremmo utilizzarlo di più. Lo vorremmo ad esempio dare alle associazioni, non gratuitamente, in modo da creare una sinergia anche tra realtà locali. Gli Alpini inoltre si sono proposti per sistemare lo spazio esterno che era stato un po’ lasciato a sè. Un’ulteriore iniziativa a favore degli anziani che potranno utilizzarlo”.

“Ritengo solo sia necessario informare i tesserati, perché a quello che mi hanno riferito non ne sapevano nulla - ha puntualizzato De Lio - Sono in sei, magari è importante farglielo sapere anche in considerazione del fatto che in passato hanno svolto diversi lavori all’interno della sede”.

“Assolutamente sì, pensavamo fossero stati avvisati - ha concluso Frossasco - In ogni caso con la Consulta Anziani, il centro sarà il primo argomento che affronteremo non appena ci potremo riunire di nuovo”.