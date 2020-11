Savigliano, Tesio: “Le antenne dell’area fieristica non sono utilizzate per la rete 5G”

Nuova interrogazione del consigliere di minoranza Lillo De Lio sulle antenne telefoniche nell’area fieristica di Savigliano. Sollecitato da alcuni cittadini, De Lio ha chiesto all’assessore Paolo Tesio maggiori specifiche sull’utilizzo delle apparecchiature allestite dietro la Caserma dei Carabinieri.

“Vorremmo sapere che tipo di antenne sono e come saranno utilizzate” ha spiegato De Lio che a luglio 2020 aveva già posto un’interrogazione proprio sull'eventuale presenza della rete 5G a Savigliano.

“La richiesta per l’utilizzo della struttura composta da tre antenne, tre parabole e apparecchiature è stata presentata il 3 giugno dalla società Iliad - ha spiegato l’assessore Tesio -.Essendo l’area in questione vicino al torrente Mellea, il 10 giugno è arrivato il parere tecnico paesaggistico con l’approvazione dell’Arpa di Ivrea al Swap. Non più tardi ho sentito il direttore dei lavori che mi ha confermato che la loro società non utilizza apparati 5G”.

Ringraziando per la precisazione, il consigliere ha comunque chiesto di tenere sempre sotto controllo la questione: “Sapendo che il Comune non può opporsi nel caso vengano utilizzate antenne 5G, può però insieme all’Arpa monitorare le radiofrequenze. Andiamo verso il progresso, certo ma teniamo sotto controllo gli aspetti negativi”.

“I Comuni non hanno competenza, il Governo si è arrogato questa prerogativa per evitare ordinanze che gettassero caos legislativo - ha precisato infine l’assessore -. Credo sia un argomento complesso che vada affrontato con la giusta attenzione, non vuol dire abbassare la guardia ma affrontare i problemi con metodo scientifico”.