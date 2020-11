Test rapidi a Verzuolo in piazza Martiri della Libertà: il Comune capofila dell'iniziativa contro il Coronavirus

Una postazione per tamponi rapidi per dare un aiuto concreto nell’emergenza sanitaria con accesso esclusivo a chi ha una prenotazione del proprio medico di base.

È l’iniziativa del Comune di Verzuolo, già capofila della Casa della Salute, in collaborazione con l’Asl Cn1, l’équipe di Medicina Generale della Valle Varaita (che si occuperà delle prenotazioni) e le locali squadre Ana di Protezione Civile, Aib e Soccorso Alpino (che assicureranno il presidio).

Hanno aderito 11 medici di base: 8 hanno ambulatorio in città; gli assistiti appartengono ai Comuni del bacino della vallata, da Manta a Pontechianale.



I prenotati, come sarà loro spiegato dal medico di base, dovranno arrivare esclusivamente in automobile in piazza Martiri della Libertà a Verzuolo. La parte della piazza che diventerà postazione per tamponi rapidi è quella nei pressi della cabina telefonica, parallela a corso Re Umberto, dove le squadre locali di Ana Protezione Civile, Aib e Soccorso Alpino allestiranno il gazebo.

Per l’intera durata dell’intervento i prenotati dovranno restare all’interno della loro vettura. Dopo il tampone i prenotati sosteranno, sempre all’interno delle loro auto, nella fila di posteggi riservata lì vicino. I tamponi saranno analizzati nell’ala nord ovest del Municipio dove l’accesso sarà consentito solo agli addetti ai lavori per garantire privacy ed evitare potenziali contagi.

"Lavoriamo per partire il 2 dicembre – spiega l’équipe di Medicina Generale della Valle Varaita -. Ipotizziamo inizialmente tre turni, due pomeriggi dalle 14 alle 16, il mercoledì e il giovedì, e una mattina, dalle 9 alle 11, il sabato".

"Una decisione importante per l’Amministrazione comunale, già capofila della Casa della Salute in piazza Willy Burgo dove è funzionante l’Usca territoriale (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) – commenta il sindaco GianCarlo Panero -: la postazione per tamponi rapidi sarà una succursale proprio della stessa Casa della Salute per aiutare il nostro territorio a vincere la battaglia contro il Coronavirus. Il Comune di Verzuolo erogherà 4180 € quale contributo ai medici per la realizzazione dell’iniziativa".

"Ricordiamo ai cittadini – conclude il sindaco - che l’accesso sarà possibile esclusivamente ai prenotati dal proprio medico di base; alle altre persone chiediamo di non avvicinarsi alla zona in fase di intervento".

Gabriele Ghigo, direttore Distretto Nord Ovest dell’Asl Cn 1 dichiara: "Tale iniziativa è un tassello fondamentale nella realizzazione della rete dei servizi territoriali dell’Asl e la dimostrazione dell’efficace sinergia tra le diverse istituzioni e i professionisti del settore. Un’azione capillare nei confronti degli assistiti che necessitano sia di un rapido accertamento diagnostico che di una tempestiva certificazione di fine quarantena".