Serie D: domenica di recuperi, Fossano in casa del Derthona

Prosegue in programma dei recuperi nel girone A di Serie D: si torna in campo domenica 29 novembre.

Tra le sfide in calendario Derthona-Fossano, incontro della sesta giornata. "Blues" alla caccia di punti preziosi per risollevarsi in classifica e riscattare la pesante sconfitta con il Varese. Avversario duro il Derthona, vittorioso in entrambe le partite sinora disputate in casa. Fischio d'inizio alle 14,30 allo Stadio "Fausto Coppi" di Tortona.

Le partite di domenica e le designazioni arbitrali

Castellanzese-Casale (Arbitro Stefano Selva di Alghero)

Lavagnese-Legnano (Giordano D’Ambrosio di Collegno)

Varese-Vado (Antonio Di Reda di Molfetta

Derthona-Fossano (Michele Pasculli di Como)

Caronnese-Imperia (Erminio Cerbasi di Arezzo)

Prima del calcio d'inizio, su tutti i campi, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona.

I recuperi Varese-Folgore Caratese, Arconatese-Borgosesia e Chieri-Gozzano sono stati rinviati a data da destinarsi per l’accertata positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra.