Al via un altro giro di valzer nella giostra delle banche

La nuova entità potrebbe assorbire oneri di ristrutturazione per circa 1,7 miliardi, e generare sinergie per 297 milioni di euro a regime. Unipol, inoltre, resterebbe il primo azionista con una quota dell’8% mentre sul fronte delle sinergie industriali, nell’asset management, Anima e Arca potrebbero integrare la loro attività.

Sul fronte dei matrimoni bancari – secondo quanto riferiscono gli organi di stampa del settore – resta da sciogliere il nodo di Monte dei Paschi di Siena. Su Mps circolano da mesi voci di avvicinamento ad Unicredit, ma la banca milanese finora ha sempre smentito. In Piemonte – lo ricordiamo – sono 27 le filiali ex Ubi che passeranno a Bper, ma nessuna di queste è in provincia di Cuneo.

Nell’elenco dei 587 punti operativi della rete ex Ubi e dei 31 di Intesa San Paolo non si trova alcun sportello cuneese ceduto a Bper, il che fa dedurre che passeranno tutti al San Paolo. Il percorso appena avviato vede coinvolti complessivamente oltre 5000 lavoratori bancari.

Le ragioni del perché il gruppo emiliano non ha mostrato interesse per altre filiali nella Granda sta nel fatto che sul territorio dispone già di una significativa presenza. Pochi mesi fa, infatti, ha ultimato a Saluzzo l’acquisizione dell’intera proprietà della ex Cassa di Risparmio, mentre, nelle vicine Casse di Savigliano e Fossano, detiene rispettivamente il 31% e il 23% del pacchetto azionario. Bper ha dunque ottenuto, pur con anni di ritardo rispetto ai tempi che aveva ipotizzato e non senza qualche intoppo, di avere in provincia quel ruolo che l’aveva spinta ad approdare in Sud Piemonte.