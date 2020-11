Cervasca: informazioni per la raccolta rifiuti

Lo svuotamento dei contenitori del verde settimanale termina col mese di novembre, da dicembre a marzo occorre prenotarlo telefonando al n. verde 800 654300 oppure inviando un sms whatsapp al numero 366 6700689; indicando Comune, via e numero cassonetto ( sono stati tutti numerati a maggio 2020).

Si raccomanda di non lasciare i sacchi pieni di verde, ma riempire i contenitori conformi alla raccolta per non incorrere in sanzioni.

Da quest’anno si è attivato un nuovo servizio: “Servizio riservato del verde” che ha già permesso a diversi utenti di richiedere un contenitore del verde per uso personale - riservato da tenere nel proprio cortile / giardino ed esporre fuori solo per lo svuotamento previsto il mercoledì mattina (il bidone dovrà essere esposto il martedì sera). Chi fosse interessato può presentare ancora la richiesta in Comune compilando l’apposito modulo.

Il costo dell’attivazione del servizio è € 145 per avere il bidone grande da 660 lt e € 65 per avere quello piccolo da 360 lt; il contenitore è sempre di proprietà comunale che provvederà a sostituirlo se manomesso; lo svuotamento annuale costa € 90. Per chi attiverà il servizio nel corso dell’anno, il calcolo per lo svuotamento sarà proporzionato ai mesi utilizzati.

Date raccolta rifiuti festività: venerdì 25 dicembre non ci sarà la raccolta del secco, ma sarà domenica 27; anche quella di venerdì 1° gennaio 2021 sarà rinviata a domenica 3.

La distribuzione annuale dei sacchetti, salvo cambiamenti per restrizioni covid-19, sarà sempre il terzo lunedì del mese h. 9-12 dietro al Comune.

Da diversi mesi l’Amministrazione ha incrementato i controlli per l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, grazie alle fototrappole è stato possibile individuare le persone, la maggior parte residenti fuori comune, che abbandonavano anche rifiuti ingombranti.

Gli utenti che avranno l’esigenza di smaltire beni ingombranti, potranno usufruire del servizio di ritiro su prenotazione (esclusivamente al piano strada davanti all’abitazione) al numero verde: 800 654 300 dal tel. fisso o al n. 0171 697062 dal tel. mobile.

È sempre possibile portare i rifiuti all’Area Ecologica di Caraglio, via F. Mistral, aperta dal lunedì al sabato.

Chi ha segnalazioni o richieste può rivolgersi agli uffici, alla Polizia Municipale o all’Assessore Martini Nadia.

GARNERONE Enzo