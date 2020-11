I comparatori finanziari: gli strumenti che ci semplificano la vita

I comparatori finanziari online sono dei siti web che consentono agli utenti di confrontare rapidamente i diversi prodotti e servizi bancari presenti sul mercato.

Accanto ai comparatori finanziari tradizionali stanno prendendo sempre più piede i comparatori di nuova generazione. Tra questi, QualeBanca.com è uno di quelli in più rapida crescita in Italia. QualeBanca è un comparatore finanziario che aiuta i consumatori a trovare il prodotto bancario più adatto alle proprie esigenze, mettendo a confronto i prezzi e le caratteristiche dei prodotti. Il tutto attraverso l’uso di algoritmi e della tecnologia.

I comparatori finanziari sono quindi una particolare categoria di comparatori online. Questi ultimi hanno avuto un grande successo in tempi recenti; essi semplificano la ricerca dei consumatori, fornendogli una panoramica delle aziende che offrono il prodotto da loro ricercato al prezzo più competitivo. I comparatori online, quindi, possono riguardare diversi prodotti: dai biglietti aerei all’abbigliamento fino ad arrivare ai prodotti assicurativi.

I comparatori finanziari, nello specifico, si focalizzano sul mondo bancario e sui servizi da esso offerti.

Reperire le informazioni sui siti web delle banche spesso può rivelarsi un’impresa ardua, specialmente quando ci si ritrova a dover consultare i fogli informativi per cercare quei dati che sembrano essere introvabili. Grazie al lavoro svolto dai comparatori finanziari, però, il processo di ricerca si semplifica notevolmente e scegliere una carta di credito, un conto corrente o un conto deposito non è più così complicato.

I comparatori finanziari, quindi, si occupano di valutare un prodotto sulla base di determinati parametri e di metterlo a confronto con altri prodotti della stessa categoria. Ad esempio, nel caso di una carta di credito si prenderanno in considerazioni aspetti come il canone annuo, il plafond, la modalità di rimborso e le commissioni sull’anticipo contante per determinare qual è l’opzione più competitiva rispetto alla concorrenza.

Perché utilizzare un comparatore finanziario?

Cerchiamo allora di capire qual è l’utilità di questi strumenti e perché dovremmo iniziare ad utilizzarli ogniqualvolta facciamo una ricerca sui prodotti bancari disponibili sul mercato.

Innanzitutto, i comparatori finanziari ci permettono di risparmiare tempo e fatica. Al giorno d’oggi, infatti, le banche mettono a disposizione dei consumatori un’ampia varietà di prodotti, di conseguenza la possibilità di scelta aumenta, così come la nostra indecisione. Perché allora complicarci la vita e passare le ore a visitare i siti delle banche quando c’è qualcuno che fa il lavoro per noi? E soprattutto lo fa senza chiederci un contributo economico. È proprio questo un altro motivo che dovrebbe spingerci ad utilizzare questi strumenti: essi sono completamente gratuiti.

I siti web dei comparatori finanziari - accessibili anche dai dispositivi mobili - sono intuitivi e semplici da utilizzare, e ci consentono di visualizzare tutti i risultati in un’unica pagina, senza dover saltare da una schermata all’altra. I prodotti, infatti, sono suddivisi per categorie (ad esempio: carte di credito, conti correnti, conti deposito ecc.). Ciò permette di orientarsi velocemente all’interno del sito e di non perdere tempo per cercare le informazioni necessarie, come invece accade spesso durante la navigazione nelle pagine web degli istituti bancari.

Ad ogni modo, tramite il sito web dei comparatori finanziari sarà possibile essere reindirizzati sul sito della banca in questione per avere maggiori dettagli, contattare direttamente l'istituto bancario o procedere con l’acquisto.

I comparatori finanziari, oltre a fornire informazioni su tariffe e caratteristiche principali, offrono un’analisi a 360° dei prodotti bancari. Inoltre, non è da sottovalutare che queste recensioni sono imparziali. È normale, infatti, che ogni banca presenti i propri servizi come i migliori sul mercato. Sulle pagine dei comparatori finanziari, invece, le valutazioni mirano ad essere oggettive e hanno lo scopo di orientare i consumatori verso la scelta più in linea con le loro esigenze.

Infine, sui siti delle banche a volte non vengono esplicitate una serie di commissioni - ad esempio le commissioni aggiuntive sui prelievi all’estero - che poi ci ritroviamo a dover pagare quando ormai è troppo tardi per fare un’altra scelta. I comparatori finanziari hanno, invece, l’obiettivo di fornire una panoramica dettagliata del prodotto in questione, senza omettere dettagli importanti sui prezzi e sulle funzionalità.

L'utilità e i benefici di questi strumenti sono quindi evidenti, tuttavia è sempre bene informarsi sull’affidabilità dei siti web che si consultano e fare un double-check delle informazioni prima di procedere con l’acquisto di un prodotto o di un servizio bancario.