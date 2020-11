Slot machine gratis: come e perché giocarle

Oggi ti parlerò delle slot gratis, un divertente modo di passare ore di gioco in totale sicurezza e senza costi. A discapito di quello che si crede, molta gente prima di cercare il tipo di slot gratis a cui giocare è intento a capire come giocarci.

Questo significa che esiste un grosso interrogativo riguardo le modalità di gioco.

Pertanto oggi cercherò di fornirti la giusta guida pratica per capire come muoverti senza avere più dubbi. Pronto, via.

Bene, partiamo subito con una domanda: perché dovresti conoscere il funzionamento di una slot gratis? Per un semplice e banale motivo, cercare di capire le modalità di pagamento.

La grande differenza che ti offre è la possibilità di fare delle prove gratis, senza rischiare di perdere nulla. In seguito, se te la senti, non ti resta che giocare con le slot che prevedono l’utilizzo di soldi veri.

Ma torniamo al principio del nostro appuntamento di oggi e cerchiamo di capire come funziona la slot machine gratis.

Passo dopo passo, sai cosa scegli

Allora prima di tutto bisogna capire come si incomincia a giocare. Inizia scegliendo il gioco che ti interessa dalla griglia delle opzioni disponibili, in seguito seleziona la modalità gratis di prova.

Ora devi decidere con quante linee di pagamento desideri giocare. Seleziona quante payline vuoi a tua disposizione ed inizia a divertirti. Mi permetto di darti un piccolo consiglio, per giocare iniziando a capire bene come funziona il tutto. Scegli un range che va delle 5 alle 10 linee di pagamento, non esagerare.

Adesso è il momento dello spin, ovvero dell’inizio del giro vero e proprio dei rulli che ti farà entrare nel vivo dell’avventura. Il pagamento avviene nel momento che si viene a formare la giusta combinazione di simboli. Più complessa sarà la linea di pagamento, più alto sarà il compenso.

Combinazioni, payline, rulli ma di cosa parliamo nello specifico? Sembrano parole talmente strane da incutere timore, ma non ti preoccupare, sono qui per darti veramente una mano e rendere la tua esperienza di gioco più divertente e semplice possibile.

La soluzione sono i simboli

“Perfetto, basta girare e se vinco bene”. Non è molto convincente come strategia. Perché invece non inizi a cercare di capire come funzionano veramente i simboli? Si tratta di quelle combinazioni lampeggianti che si innescano quando si viene a formare una linea di figure dedicate al pagamento.

Inoltre, in base alla slot utilizzata, si possono innescare moltiplicatori e giri gratis. Ad ogni vincita il tuo conto di gioco crescerà, in caso contrario no.

Tornando a noi, vediamo quali sono i simboli più conosciuti:

Simboli Scatter Jolly

Bene, spendiamo un momento per parlare delle 3 voci appena elencate per capire bene a cosa stiamo facendo riferimento.

Con il termine Simboli intendiamo tutte le rappresentazioni relative al tema della slot con cui stiamo giocando, come ad esempio ciliegie e così via Gli s catter vengono utilizzati per conferire giochi bonus od opzioni particolari per moltiplicare le vincite Infine il Jolly funge da “sostituto” del simbolo mancante per completare la combinazione vincente

Detto questo le slot gratis ti permettono di fare tanta pratica, capire bene come portarti divertire, insegnarti a saper leggere le payline e le combinazioni vincenti. Il tutto senza rischi e costi iniziali.

Non resta che provarci. Premi start, inizia il gioco e buona fortuna.