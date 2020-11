Lega Senato: "Allevamento di suini a rischio crack, subito interventi"

Il governo dei Ponzio Pilato se ne lava le mani, noi no. Sono a rischio 100 mila posti di lavoro! Ad oggi, infatti, nessuno sforzo è stato fatto per rendere obbligatoria l'etichettatura, rinegoziare i rapporti per la ripresa dell' export verso i paesi asiatici, calmierare con interventi diretti la caduta inarrestabile dei prezzi del vivo, stabilire un'indennità per i produttori.