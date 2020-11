A Verzuolo, in piazza Martiri, il drive in per tamponi rapidi "per vincere la battaglia contro il Covid-19"

Una postazione per tamponi rapidi per dare un aiuto concreto nell’emergenza sanitaria con accesso esclusivo a chi ha una prenotazione del proprio medico di base.

I prenotati, come sarà loro spiegato dal medico di base, dovranno recarsi esclusivamente in automobile in piazza Martiri della Libertà a Verzuolo.

"Lavoriamo per partire il 2 dicembre - spiega l’équipe di Medicina Generale della Valle Varaita -. Ipotizziamo inizialmente tre turni, due pomeriggi dalle 14 alle 16, il mercoledì e il giovedì, e una mattina, dalle 9 alle 11, il sabato".

"Una decisione importante per l’Amministrazione comunale, già capofila della Casa della Salute in piazza Willy Burgo dove è funzionante l’Usca territoriale (Unità Speciale di Continuità Assistenziale - commenta il sindaco Giancarlo Panero -: la postazione per tamponi rapidi sarà una succursale proprio della stessa Casa della Salute per aiutare il nostro territorio a vincere la battaglia contro il Coronavirus. Il Comune di Verzuolo erogherà 4180 euro come contributo ai medici per la realizzazione dell’iniziativa.

Ricordiamo ai cittadini che l’accesso sarà possibile esclusivamente ai prenotati dal proprio medico di base; alle altre persone chiediamo di non avvicinarsi alla zona in fase di intervento".

Il Comune di Manta fornirà la strumentazione informatica per il funzionamento del servizio.