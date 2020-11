Paesana: il Comune interviene con una serie di misure dettate dall’emergenza Covid

Oltre 41mila euro di nuovi investimenti, in larga parte utilizzati per nuovi interventi legati all’emergenza pandemica.

L’Amministrazione comunale di Paesana, guidata dal sindaco Emanuele Vaudano, ha disposto una serie di acquisti, coperti finanziariamente con le risorse economiche giunte a Palazzo con il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali” del Governo.

E ieri sera (giovedì), durante la seduta del Consiglio comunale, in fase di variazione di bilancio, ne è stato dato conto.

Il Comune ha intenzione di acquistare un nuovo automezzo per il settore tecnico: “Così facendo – ha detto Vaudano – ogni cantoniere può avere un suo mezzo, dal momento che all’interno degli abitacoli lo spazio è ridotto, e non è così facile rispettare il distanziamento sociale”.

Al contempo, l’Amministrazione ha deciso di acquistare nuova dotazione informatica, nello specifico nuovi computer, “anche per favorire lo smartworking” ha spiegato il sindaco.

Sono previsti anche lavori sull’edificio comunale.

Nello specifico, verrà rimossa la “storica” porta d’accesso al Municipio (non il portone in legno, bensì la porta a doppia anta per accedere all’androne di Palazzo). La porta a doppia anta in legno e vetro verrà sostituita con una porta scorrevole automatica, interamente in vetro, collegata ad un termoscanner. In buona sostanza, le porte scorrevoli del Municipio si apriranno solo se la temperatura di chi vuole accedervi risulta inferiore ai 37,5 gradi.

Sempre sul Municipio, parte dei fondi sono stati spesi per l’acquisto di mobili per la sistemazione di un ufficio aggiuntivo, dal momento che nell’ufficio ragioneria v’erano tre funzionari nello stesso ambiente.

Sulla variazione di bilancio, che è stata portata in Consiglio ma che era già stata adottata dalla Giunta in via d’urgenza, l’opposizione si è detta in disaccordo, votando contro lo schema di delibera.

I motivi li ha palesati, a nome anche di Fabio Gottero e Marisa Argento, il consigliere Sergio Beccio.

“Sull’acquisto di una nuova auto di servizio – ha detto – noi suggerivamo un pullmino per il trasporto alunni. Quelli attuali hanno 18 anni e non consentono un distanziamento adeguato. Abbiamo notizia di Comuni che hanno installato sui mezzi depuratori d’aria al biossido di titano o triossido di tungsteno, che permettono un successivo lavaggio soltanto con soluzioni saponose, al posto dei costosi disinfettanti.

Ci auguriamo che l’autovettura sia dotata di motorizzazione ibrida se non interamente elettrica, visti gli stanziamenti statali ed europei. L’efficientamento energetico non può esistere solo quando ci sono bandi specifici, ma deve essere una forma mentis.

Troviamo sproporzionata la spesa per l’ingresso del Comune, quando l’intero edificio avrebbe bisogno di un intervento complessivo per ridargli adeguatezza e dignità. Reputiamo questa soluzione una barriera molto costosa tra i cittadini e il Comune. L’Ente dovrebbe fidarsi, non mettere una barriera. Sarebbe più comprensibile una soluzione del genere sulle scuole: servirebbe anche dopo la fine della pandemia, visti i vaccini relativamente prossimi.

Anche la spesa per i computer per lo smartworking ci pare: di fronte a una cifra di questa entità si poteva prevedere un progetto complessivo per la riorganizzazione informatica del Municipio, non solo per il lavoro da casa. In questi mesi gli uffici sono stati privati di funzionari in virtù di una riorganizzazione. Ma meno dipendenti significa meno servizi.

In questo pacchetto di interventi, manca uno stanziamento per un progetto sociale, per le fasce deboli, anziani e minori. Gli anziai vivono difficoltà, non escono e vivono da soli. Non tutte le famiglie sono in grado di supportare i figli nella didattica a distanza. Si creano gap tra chi può e chi no. Sarebbe utile uno stanziamento nei confronti della Croce rossa italiana, per il supporto qualificato che sta fornendo. Ci pare troppo basso lo stanziamento per la Casa di riposo, che dovrebbe essere meglio supportata.

Abbiamo proposto una scansione della popolazione con tamponi rapidi, per avere un quadro più aggiornato della situazione. Avere notizie sollecite sulla situazione pandemica locale pensiamo sia un diritto dei cittadini.

Chiediamo interventi di aiuto per le imprese e l’occupazione locale. Dovrebbero far parte di un piano unico di interventi che non si limitino a mettere in campo fondi statali o regionali, ma dove partecipino tutti i Comuni, l’Ato, le Unioni, il Bim.

Se fossimo una vera Unione ci aspetteremo altrettanti stanziamenti per interventi trainanti”.

“Siamo di fronte ad un fondo si corposo, ma pur sempre di 117mila euro e niente di più. – la risposta del sindaco Vaudano – Le vostre proposte sono bene accolte, ma la cifra non basta a coprire tutto.

Per un nuovo pullmino la cifra sarebbe molto più grande rispetto ad un’auto. Interveniamo sull’androne del Comune anche pensando ai cittadini che ora, con le norme Covid, devono aspettare nell’androne, con temperature attualmente molto basse. Il termoscanner è stato in molti altri Comuni, senza problemi.

Il fondo per la Croce rossa, in questo momento, verrebbe dirottato sulla sede centrale di Racconigi che poi decide come utilizzarli. Una grave carenza potrebbe essere la mancanza di una terza ambulanza: sul prossimo anno si muoveranno alla ricerca di finanziamenti, e il Comune sarà ben contento di appoggiare la Cri. Se servirà non mancheremo.

Per la casa di riposo, i fondi sono stati stanziati su richiesta diretta del CdA. Sono stati loro a chiederci 5mila euro per l’acquisto di DPI. Ma siccome la situazione è in continua fase di evoluzione, abbiamo sbloccato una tranche immediata di 10mila euro, a fronte della richiesta di 5mila. Le richieste dell’Ente sono sempre state soddisfatte.

Non ci aspettavamo un anno così difficile, le decisioni vanno prese velocemente. Speriamo di tornare alla tranquillità per riprendere la programmazione del territorio”.

Sulla questione scuolabus, è ancora intervenuto il vicesindaco Marco Margaria: “Voglio precisare che i pullmini sono completamente in sicurezza. I distanziamenti previsti dai dpcm sono rispettati al cento per centro. I pullmini sono datati, ma il chilometraggio non è alto”.