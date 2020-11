ESSEREMUCCI#NONSOLOALUNNI è la nuova rubrica di enogastronomia dell’istituto professionale braidese

ESSEREMUCCI#NONSOLOALUNNI sembra la formula magica di qualche apprendista stregone… . In effetti, se la si pronuncia e la si cerca bene sui social, questa nuova parola, da pronunciarsi tutta attaccata, ci fa entrare in una nuova dimensione sensoriale che scivola nell’allettante rubrica enogastronomica che solo a guardarla si sfoglia, pagina per pagina, come una deliziosa millefoglie o un rosseggiante radicchio.



Tuffiamoci in una sinestesia di gusto e colore… . Se qualcuno è appassionato della rubrica “Forse non tutti sanno che…” de "La Settimana Enigmistica", troverà pane per i suoi denti nello spazio delle novità sul sito e sulla pagina Facebook dell’Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” di Bra. È stata realizzata in una veste elegante e completa di Home, Curiosità, Contatti, Chef, una rubrica pronta a soddisfare i palati più raffinati per arricchire le proprie conoscenze nel campo dell’enogastronomia ESSEREMUCCI#NONSOLOALUNNI.



Ogni venerdì, infatti, saranno caricati in rete degli interessantissimi approfondimenti circa i prodotti che mangiamo e utilizziamo più di frequente durante i nostri pasti. A cura dei docenti dell’indirizzo Alberghiero troviamo, in una elaborata cornice dal color viola intenso schede sui più disparati prodotti e sui possibili abbinamenti da fare per rendere più appetitosi ed originali i nostri piatti.



La generosa esperienza degli insegnati si mette a disposizione per un pubblico più vasto di quanto possa essere una classe e svela le peculiarità e proprietà più celate e per questo talvolta sconosciute di cibi e bevande, con l’aggiunta finale di ricette sfiziose. Il docente e chef Marco Tallone, ad esempio, informa che la polpa della zucca compatta e zuccherina ha proprietà lassative, diuretiche e rinfrescanti. Come tutti gli ortaggi di colore arancione è ricca di caroteni con azione antiossidante e di vitamina A… Inoltre, propone l’invitante ricetta “Risotto alla zucca con quaglie glassate”. Oppure potremo curiosare sui grandi segreti dello Spritz che tutti amiamo bere. Per Natale, invece, si attende la sorpresa dei "Talenti sbocciati" dal Mucci.



Ma questo è poco o niente in confronto a tutto ciò che gli affezionati della rubrica potranno scoprire e apprendere da questi esperti consigli.