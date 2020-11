Gruppo Missioni 3 di Savigliano: al via le donazioni per il Natale

Un regalo è sempre una bellissima cosa che si presenta sotto due aspetti: la gioia di donare e la gioia di ricevere, al di là dell’aspetto non secondario dell’attesa, come capita in tempo di Natale.

Quest’anno in un tempo strano e difficile, molte cose non si sono potute realizzare a causa della pandemia; una di queste attività a favore dei meno abbienti è stata la cancellazione del Banco di Beneficenzache il Gruppo Missioni 3 della Parrocchia di San Giovanni Battista a Savigliano, allestiva in occasione del Mese Missionario, ed il cui ricavato andava ad alleviare le difficoltà dei meno fortunati seguiti da missionari Saviglianesi e da chi, in passato, ha operato nella città.

"Per augurare un sereno Natale - scrivono dal gruppo - è stato realizzato un video dallo studio fotografico di Ferrero Fabrizio, che ringraziamo per la sua gratuita disponibilità, che ne rende visibili le problematiche e le attività promosse grazie agli aiuti arrivati nei luoghi di missione, che tutti sono invitati a vedere cliccando su Facebook – Gruppo coro Sangiu della Parrocchia di San Giovanni Battista di Savigliano”.

Protagonista è la dottoressa Piera Tortore che lavora nella Repubblica Democratica del Congo, che cresce 20 ragazzi abbandonati mandandoli a scuole che là sono solo private e dunque a pagamento, a cui possiamo dare una mano sapendo che con 10 euro si forniscono portapenne e quaderni, mentre con 15 eruo si paga la retta mensile per un bambino.

Poi ci si potrà spostare in Brasile a San Paulo, dove opera Suor Renza Gobbi della Congregazione delle Suore di Mortara che si occupa di togliere dalla strada giovani di ambosessi, offrendo loro Corsi di preparazione professionale per i quali necessitano di squadre e calcolatrici dal costo di 20 euro, per i corsi di meccanica , e 30 euro per i corsi di cucito.

Sempre in Brasile , dove le distanze sono enormi, a Hortolandia, si trova un’altra saviglianese Suor Mariateresa Rostagno che nella favelas incontra bambine e adolescenti che necessitano di sostegno dal costo di 50 euro mensili, mentre le loro famiglie disagiate necessitano, ogni settimana di 40 euro per la spesa.

Chi generosamente deciderà di venire incontro a queste necessità potrà contribuire utilizzando l’IBAN DEL GRUPPO MISSIONI 3 DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

IT40M0630546851000010152009 causale “NATALE 2020 – UN REGALO CHE FA BENE”.

Oppure recandosi nella chiesa di San Giovanni dove, durante le Messe festive, nel tempo di Avvento e Natale si troverà un cartellone illustrativo dove nella sottostante scatola ognuno potrà lasciare il suo contributo.

Si potrà anche versare la somma per il regalo scelto in Ufficio Parrocchiale dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.

"Insieme per sperimentare, oltre all’aiuto concreto a queste missioni, la gioia di poter donare a chi ne ha veramente bisogno e per Natale non riceverà nulla!".