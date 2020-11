Sci alpino femminile, Bassino quinta nel parallelo di Lech: "Sono soddisfatta, ora testa a St.Moritz"

Marta Bassino ha commentato, all'ufficio stampa FISI, la sua prova nel parallelo di Lech terminata con un buon quinto posto.

La portacolori dell'Esercito ha già in testa i prossimi impegni, rappresentati dai super-G di Sankt Moritz del 5 e 6 dicembre.

Bassino: "Giornata più che positiva per me, lunga ma divertente. Sono soddisfatta. Siamo usciti stamattina presto per le qualificazioni e poi siamo ri-uscite per la vera gara. Nonostante questo io mi sono impegnata al massimo in tutte le run e alle fine è arrivato questo quinto posto. Da lunedì torneremo a fare allenamento di velocità per preparare St. Moritz".