Decessi Covid, oggi il dato peggiore della seconda ondata in Piemonte: 98 vittime. Quindici nella sola Granda

Oggi l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.157 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari all’11,7% dei 18.434 tamponi eseguiti; gli asintomatici sono 879 (41%).



I casi sono così ripartiti:

576 screening,

959 contatti di caso,

622 con indagine in corso;



per ambito:

433 RSA/Strutture Socio-Assistenziali,

106 scolastico,

1.618 popolazione generale.



Il totale dei casi positivi diventa quindi 164.310, così suddivisi su base provinciale:

14.070 Alessandria,

7.586 Asti,

5.724 Biella,

22.607 Cuneo (+419; ieri +564; giovedì +574; mercoledì +618; martedì +512; lunedì +182),

12.581 Novara,

87.698 Torino,

6.270 Vercelli,

5.360 Verbano-Cusio-Ossola,

oltre a 921 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

I restanti 1.493 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



I ricoverati in terapia intensiva sono 384 (-11 rispetto a ieri, quando il decremento era stato di 8).



I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.781 (-141 rispetto a ieri, quando il decremento era stato di 70).



Le persone in isolamento domiciliare sono 70.912.



I tamponi diagnostici finora processati sono 1.532.290 (+18.434 rispetto a ieri), di cui 786.035 risultati negativi.





I DECESSI DIVENTANO 6.070

Sono 98 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 11 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Per il Piemonte tratta purtroppo del dato peggiore della seconda ondata, il terzo peggiore in assoluto dopo i 120 decessi registrati il 27 marzo scorso e i 105 del 31 marzo.



Il totale è ora 6.070 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

921 Alessandria,

356 Asti,

281 Biella,

670 Cuneo (+15; ieri +18; giovedì +10; mercoledì +17; martedì +10, lunedì +11),

543 Novara,

2.744 Torino,

304 Vercelli,

189 Verbano-Cusio-Ossola,

62 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.





82.163 PAZIENTI GUARITI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 82.163 (+3.571 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: