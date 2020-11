Farigliano, scende il numero di positivi al Covid-19

A seguito di un caso di positività, una delle due sezioni della Scuola per l'Infanzia resterà chiusa fino al 2 dicembre e i bambini resteranno a casa in isolamento fiduciario.

L'amministrazione ringrazia i cittadini per il comportamento responsabile dimostrato e ricorda: "Non abbassiamo la guardia proprio adesso che stiamo per passare dalla zona rossa a quella arancione".