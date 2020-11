I volontari della Protezione Civile di Trinità vincono la 16ª edizione della fiera “dij pocio e dij bigat”

Si è tenuta questa mattina, sabato 28 novembre, la 16ª edizione della fiera “dij pocio e dij bigat” che, vista l’emergenza sanitaria da Covid-19, si è dovuta reinventare in un’edizione streaming.



La diretta, avvenuta sulla pagina Facebook del Comune di Trinità, ha vista impegnata il sindaco Ernesta Zucco nel conferire una pergamena a tutti quei trinitesi che nel periodo del Lockdown si sono contraddistinti per generosità e volontariato.

Il sindaco ha inoltre annunciato a tutti i bambini che è presente, davanti al municipio:"Cari bambini, da oggi troverete la cassetta delle lettere di Babbo Natale il quale, ha delegato il sindaco nel rispondere a tutte le vostre letterine"



A vincere il premio più ambito però, è stata la protezione civile locale, che, dallo scorso lockdown fino ad oggi, si è contraddistinta per il proprio impegno. Per tale motivo Zucco ha conferito loro un "pocio" d'oro, in segno di riconoscenza e ringraziamento.

“Ringrazio tutti i componenti della Protezione Civile - ha concluso il primo cittadino -. Anche questo momento finirà e ci saranno momenti migliori”.