San Rocco Castagnaretta piange Giuseppe Sappia, memoria storica della frazione

Vivo cordoglio nella frazione per la scomparsa nella notte di sabato 28 novembre di Giuseppe Sappia, memoria storica della frazione.



Pensionato Michelin, fa parte di una delle famiglie con più lontane radici a San Rocco Castagnaretta, nativo 79 anni fa proprio di Tetto Sappia (area di corso Francia all’ingresso della frazione arrivando da Borgo San Dalmazzo).



Da sempre si è impegnato nel campo sociale della frazione, come i suoi due figli, dall’allestimento del banco di beneficenza alla Sagra di San Sereno, cui si è dedicato con passione per molti anni, tanto da avere una collezione di sonetti tra cui uno dei più antichi, del 1898, donatogli dalla signora Maria Rosa Olivero (anche lei legatissima alla Sagra).



Grande appassionato di motori, amore trasmesso al figlio Sergio, che ha ereditato anche la passione e l’impegno per l’organizzazione della festa di San Sereno. Sergio negli ultimi anni è stato un qualificato componente il direttivo del comitato organizzatore impegnandosi in particolare nella realizzazione di concerti, mostre, raduni anche nazionali (in particolare delle vespe) soprattutto a favore dei più giovani.



Giuseppe Sappia lascia la moglie Roberta, i figli Sergio (futuro presidente dal 2021 del Vespa club Cuneo), Cristina con Claudio, i suoi adorati nipoti Matteo, Giorgia e Marta.



I funerali, provenienti dall’abitazione si terranno nella chiesa parrocchiale di San Rocco lunedì 30 novembre alle ore 14.30 cui seguirà l’inumazione nel cimitero locale (rosario sabato 28 alle 19 in chiesa, settima e trigesima domenica 13 dicembre alle 10,30 e sabato 26 alle 18; le eventuali offerte saranno devolute al centro Le Betulle del Cottolengo).