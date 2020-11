Torna la neve sulle montagne della Granda (FOTO)

Era attesa, annunciata sopra i 1.600 metri, ed è puntualmente arrivata quella che può dirsi la prima vera nevicata di questo anomalo e insieme difficile autunno sulle montagne cuneesi.



Nelle ore notturne una coltre bianca di qualche centimetro è infatti scesa su diverse località delle valli Vermenagna, Tanaro, Stura e Varaita, da Limone Piemonte a Viola, passando per Pontechianale, Argentera, Castelmagno e Vinadio.



Non si tratterà probabilmente della ben più copiosa nevicata registrata su tutto l’arco alpino provinciale dodici mesi fa, nella giornata di domenica 1° dicembre, visto che per la giornata di oggi le stesse previsioni parlano di precipitazioni modeste, se non addirittura destinate a tramutarsi in pioggia nel corso della giornata.



E ben diverso da un anno fa è purtroppo anche il clima generale in cui questo evento arriva, con molte località funestate dalla terribile alluvione di inizio ottobre e con gli impianti sciistici che guardano alle incertezze di una stagione invernale che rischia di pagare pesantemente dazio alla pandemia.