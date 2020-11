Sfratto per i Vigili del Fuoco di Mondovì. Senza una nuova sede si rischia di perdere il distaccamento

Arriva lo sfratto per i Vigili del Fuoco di Mondovì che, entro febbraio 2021, dovranno abbandonare la sede di via San Bernardo.

Il Comune di Mondovì ha donato un terreno al Demanio per la costruzione della nuova sede per i Vigili del Fuoco (il cui atto dovrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni), ma prima che il nuovo edificio sia pronto, purtroppo, scadranno i termini per lasciare via San Bernardo.