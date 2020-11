Saluzzo, in duomo la messa in ricordo delle donne vittime di violenza

Domani sera, domenica 29 novembre alle 18,30 organizzata dal club Zonta Saluzzo, verrà celebrata in duomo, una messa in ricordo delle donne vittime di violenza. A presiedere la funzione sarà il vescovo della Diocesi saluzzese.

“Ringraziamo monsignor Cristiano Bodo, che come lo scorso anno, si impegna a trattare il triste argomento della violenza contro le donne, al quale ha sempre dimostrato particolare sensibilità, aderendo alle nostre iniziative – commenta la vicepresidente Zonta Alessandra Piano – A causa dell’emergenza sanitaria ci sarà meno partecipazione fisica in duomo, ma non per questo sarà un messaggio meno importante, finalizzato a contrastare un fenomeno sempre tragicamente attuale".

Il club che, per le norme anticontagio Covid ha dovuto annullare alcune iniziative legate al 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, ringrazia i panettieri della città che, anche quest’anno, hanno aderito all’iniziativa, distribuendo il pane nei sacchetti realizzati dal sodalizio femminile riportanti la scritta “ La violenza non è pane quotidiano" e il numero antiviolenza e stalking: 1522. Il grazie di Zonta Saluzzo anche alla ditta Icas che ha fornito gli oltre 2.000 sacchetti e al contributo per realizzazione delle etichette da parte della tipografia Edelweiss.