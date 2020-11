Volley maschile A2 - Cuneo prepara la sfida di alta classifica contro Santa Croce, Wagner: "Vincere sarebbe un bel segnale"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo torna al Pala UBI Banca dopo due gare fuori casa e si prepara a ricevere la Kemas Lamipel Santa Croce seconda in classifica.

Sfida molto interessante che potrebbe già dire qualcosa di importante sul futuro di entrambe le squadre.

Cuneo vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro Lagonegro: fischio d'inizio alle 18 di domenica (match a porte chiuse con diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al link https://youtu.be/HSV4SFrF9hQ).

Il brasiliano Wagner Pereira Da Silva è consapevole delle difficoltà che attendono lui ed i suoi compagni: "Non sarà affatto facile, loro giocano una bella pallavolo. Hanno equilibrio ed un gioco veloce, con dei centrali esperti. Prevedo una sfida punto a punto, noi ci stiamo allenando al massimo per fare una bella partita e conquistare i tre punti. Contro Santa Croce è uno stimolo importante per noi, vogliamo conservare una posizione di alta classifica e capire il nostro livello. Una vittoria sarebbe una gran bel segnale. Stiamo bene, è la seconda settimana che ci possiamo allenare al completo e quindi la qualità del lavoro settimanale in palestra è migliore. Io sto acquisendo sempre maggiore ritmo e fiducia, i miei numeri sono migliorati. Dobbiamo fare un passo alla volta, la stagione è lunga."