Cavallermaggiore, in quarantena una classe di prima media

"Quest'oggi è stato necessario mettere in quarantena una delle classi di prima media della nostra città - afferma il sindaco di Cavallermaggiore, Davide Sannazzaro -. Inoltre, cogliamo l'occasione per darvi, dopo un po' di tempo, un aggiornamento sulla situazione dei contagi nel nostro Comune. I positivi sono attualmente 62, di cui 4 ospedalizzati. La piattaforma della regione Piemonte indica un totale di 224 persone, tra quarantena e isolamento fiduciario".

Continua il primo cittadino: "Molti mi chiedono notizie sulla casa di riposo, dove la situazione, al momento, è sotto controllo e non desta alcuna preoccupazione.

Lunedì, alle ore 21, si terrà il Consiglio comunale in streaming. Vi ricordo che sarà possibile seguirlo in diretta, cercando 'Comune di Cavallermaggiore' su You Tube".