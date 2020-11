Dal Santuario di Sant'Antonio di Boves, un percorso per vivere l'Avvento

Tutto nasce nel 1997, da un sogno di due persone (che poi diventeranno marito e moglie). Un sogno che aveva un duplice intento: recuperare uno spazio abbandonato ma che avesse una storia spirituale, proporre dei percorsi di spiritualità incentrati su una stretta relazione con la vita ordinaria.

Il Santuario di Sant’Antonio, a Boves, è un centro di spiritualità domestica, un luogo dove potersi fermare e riposizionare al centro la propria vita, confermare le proprie scelte e guardare verso orizzonti futuri.

Oggi nel Santuario vivono Maria Grazia e Umberto Bovani con i loro tre figli Lorenzo, Michele e Francesco. Lì propongono percorsi e danno ospitalità. Lavorano entrambi nella scuola come insegnanti. Vivono del loro lavoro mentre la casa vive delle offerte degli ospiti. Da tre anni vive con loro un’altra coppia Nunzia e Guido con il piccolo Samuele.

Per questo Avvento, Maria Grazia e Umberto (insieme a Lucia e Giacomo Lopez e a Giangiacomo Rotelli sj) propongono un percorso di spiritualità, per sostare durante la settimana sul Vangelo proposto in ciascuna domenica di questo tempo così denso di significato, con il contributo di spunti di riflessione, cinema, arte, brani letterari…

“Considerare l’attesa non è scontato, soprattutto non è così comodo come potrebbe sembrare – si legge nello spunto della prima riflessione proposta –. L’attesa è il contrario dell’immobilità e della sedentarietà, provoca uno smottamento, un mettersi in movimento per accogliere la novità che sta per raggiungerci. Una verità nuova che non riusciamo a vedere se non la cerchiamo. L’attesa del tempo dell’avvento fa pensare anche all’attesa del sabato che precede la Pasqua. Un’attesa per qualcosa-qualcuno che ancora non c’è ma che già abita l’orizzonte, tra vita e morte tra annuncio e passione. Dentro ci sta tutta la nostra vita provocata continuamente dall’attesa”.

I materiali saranno postati di settimana in settimana a partire da oggi, domenica 29 novembre, sul sito http://www.santantonioboves.it/