"I Vigili del Fuoco rappresentano un servizio imprescindibile per Mondovì e non lasceranno la città"

Proprio ieri, sabato 28 novembre, davamo notizia dello sfratto arrivato, questa settimana, ai Vigili del Fuoco di Mondovì che, entro febbraio 2021, dovranno abbandonare la sede di via San Bernardo, non essendo possibile rinnovare il contratto di locazione. In seguito alle preoccupazioni espresse dal CONAPO sul destino del distaccamento monregalese che rischia di restare senza una sede, interviene il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano che garantisce massimo sostegno da parte dell'amministrazione. "I Vigili del Fuoco rappresentano un servizio imprescindibile per Mondovì e per l’intero Monregalese e non lasceranno la città. Il Comune, come sempre, fa la propria parte: da un lato, nei mesi scorsi, aveva già palesato la volontà di sostenere direttamente le spese per la messa a norma dell’attuale sede. Oggi, ha già dato la disponibilità a sostenere parte del canone di locazione della futura sede provvisoria" - dichiara il sindaco.

Proprio in questo senso, il Comando Provinciale è in attesa che l’Agenzia del Demanio emetta il parere di congruità in merito al canone di locazione proposto dal privato.

"Abbiamo la medesima determinazione, infine, per la realizzazione della nuova caserma – frutto dell’impegno congiunto delle Amministrazioni che si sono succedute e dell’Onorevole Enrico Costa – che sarà proprietà demaniale e per la quale, quindi, non dovrà più essere versato alcun canone di locazione" - prosegue il sindaco. Il Comune ha individuato il terreno su cui sorgerà, lo ha acquistato (per oltre 110 mila euro) e lo ha donato all’Agenzia del Demanio.

Come rappresentato nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, dello scorso venerdì 27 novembre, nei prossimi giorni il notaio incaricato rogiterà l’atto di donazione e, da quel momento, esso sarà nella disponibilità dell’Agenzia stessa. Nel contempo, il terreno è già stato visitato dal Provveditore alle Opere Pubbliche, l’Ente che si occuperà della progettazione, per la quale il Ministero dell’Interno ha già stanziato 150 mila euro.