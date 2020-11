Il Caffè Letterario di Bra presenta ‘Monolocale’, l’EP d’esordio della cantautrice Angelina Mango

Venerdì 13 novembre è uscito ‘Va tutto bene’ di Angelina Mango, il primo singolo estratto dal suo EP d’esordio ‘Monolocale’” (etichetta Disincanto/distribuzione Believe), disponibile nei digital store.

È nei mesi del lockdown che nasce ‘Monolocale’, EP targato #iorestoacasa con cui Angelina Mango si presenta sulla scena della musica attuale. È forte, nel titolo del singolo ‘Va tutto bene’, una consapevolezza nata dalle circostanze: un verbo al presente che rimanda all’istante in cui si fanno i conti con se stessi e si prende per mano la persona riflessa allo specchio, quella con cui, d’altronde, ci si confronta tra le pareti di un monolocale sul Naviglio Grande.

“Forse distruggo le cose per poterne fare canzoni - spiega Angelina - È il mio loop, è la soluzione, ma è anche la spiegazione ai fallimenti. E alla fine mi ritrovo a ballare in cuffia sulla cassa di un pezzo che scandisce cinicamente le mie fragilità”.

Fragilità che la giovane artista canta con sicurezza e dolcezza, per una naturale esigenza: “Ballo e rido di me perché so stare in equilibrio nelle situazioni estreme, mentre restare in equilibrio quando tutto è stabile, quando tutto va bene, è il mio vero tallone d’Achille”.

‘Va tutto bene’ è quindi il primo singolo estratto dall’EP ‘Monolocale’, composto da 8 brani che spaziano tra il pop e l’urban. Canzoni letteralmente ‘fatte in casa’, dalla scrittura alla produzione: una dopo l’altra, veloci, viscerali, istintive. Il progetto racchiude frammenti di vita di una ragazza che, sin da piccola, ha sempre respirato arte: figlia di Mango e di Laura Valente, la giovane cantautrice è cresciuta tra le canzoni che hanno lasciato impronte indelebili nella storia della musica italiana.

Ha le idee chiare, Angelina: forte del suo talento e di uno stile comunicativo fresco, è pronta per seguire una strada tutta sua. Il suo è un genere che unisce le profonde melodie dolci della sua voce dal timbro riconoscibile ad una cassa potente nello stomaco; il tutto raccontato da testi precisi, intensi, verticali. Dopo aver aperto qualche anno fa un canale YouTube sul quale ha pubblicato diverse cover e inediti, è con questi nuovi brani che Angelina prova ad arrivare dritta alla testa e al cuore, guardandoci negli occhi.

Questa la tracklist di Monolocale: Non sento più niente; Naviglio Grande; Va tutto bene; Sono aggrappata a te; Iron Man; Treno in corsa; Muoio per niente; San Siro.

Un’ultima curiosità. Angelina Mango nasce a Maratea, in Basilicata, nel 2001. Cresce a Lagonegro, in una casa in cui la musica si respira nell’aria grazie ai genitori (Mango e Laura Valente). Sin da piccola compone le sue prime canzoni, esibendosi dal 2013 con la sua band, accompagnata dal fratello batterista, nei locali della zona. Nello stesso anno registra in studio con suo padre una versione di ‘Get Back’ che viene pubblicata nell’album ‘L’amore è invisibile’ uscito nel 2014. Nel 2016 si trasferisce a Milano e apre un suo canale YouTube su cui inizia a pubblicare cover e live session.

Nel 2019 conclude gli studi al liceo artistico e successivamente registra dei brani inediti scritti da lei all’Auditoria Records di Fino Mornasco e alla Fonoprint di Bologna, pubblicando anche questi sul suo canale. Nei primi mesi nel 2020 nascono le otto canzoni di ‘Monolocale’, primo lavoro discografico pubblicato dall’etichetta Disincanto e distribuito da Believe. Angelina Mango è su: YouTube e Instagram @_angelina_anchenina_