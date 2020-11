Natale al Museo 2020... home edition

Ogni anno, in questo periodo, il Museo Diocesano San Sebastiano propone “Natale al Museo”: una serie di incontri, laboratori, riflessioni, concerti che ruotano intorno a questo momento così speciale. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, il museo è chiuso e le attività sono temporaneamente sospese, ma non per questo “Natale al Museo” si ferma. Si è infatti scelto di mantenere l’appuntamento, naturalmente con le modalità che questa situazione ci consente: nei tre sabati che precedono il Natale sul sito

www.museodiocesanocuneo.it

e sui social del museo saranno caricati piccoli video e materiali per poter svolgere a casa le attività abitualmente ambientate in museo. Sarà un modo diverso per stare insieme – famiglie e museo – e riscoprire il profondo significato del Natale attraverso la creatività e la manualità.