Presepi della Valle Maira, lanciata la prima edizione del concorso

L’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira ogni anno promuove la rassegna “I Presepi dell’Ecomuseo”: un percorso itinerante tra le borgate dei 5 comuni dell’Ecomuseo nel quale è possibile ammirare presepi visibili al pubblico realizzati da privati, associazioni ed enti.

Nell’attuale situazione di pandemia, per mantenere la tradizione, nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del COVID-19, l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira ha indetto il 1° concorso intitolato “I Presepi della Valle Maira 2020”, che si terrà online.

Il concorso intende premiare i presepi della Valle Maira che per originalità e per caratteristiche avranno ricevuto più consensi da parte del pubblico, attraverso una votazione on line, tra tutti quelli che perverranno e saranno inseriti sul sito dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.

Il concorso prevede 2 categorie:

- “Presepi interni” allestiti all’interno di edifici

- “Presepi esterni” allestiti in spazi visibili dall’esterno (su finestre, in androni, in nicchie, su piazze, dietro vetrate, ecc.)

La partecipazione è gratuita e libera a tutti: privati, associazioni, enti, pro loco ed imprese purchè il presepe sia realizzato nel territorio della Valle Maira. Per la sezione “Presepi esterni” il presepe dovrà essere esposto in luogo visibile al pubblico.

La votazione, invece, è libera a tutti.

Il concorso, realizzato con il contributo della Fondazione CRC e in collaborazione con la Pro Loco Seles, prevede la premiazione del presepe più votato di ogni categoria, che riceverà un buono di 100,00 € da spendere presso i negozi dell’area dell’Ecomuseo della Valle Maira.

Analogamente tra i partecipanti alla votazione saranno sorteggiati 3 vincitori a cui verrà offerto un pranzo/cena (con menù tipico) per 2 persone da consumarsi presso un ristorante dell’area dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.

Il regolamento e le modalità di partecipazione sono pubblicate sul sito www.ecomuseoaltavallemaira.

Tramite lo stesso sito si potranno effettuare le votazioni on line.